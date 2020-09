Covid-19 : les pays riches auraient réservé plus de la moitié des doses de vaccin

Les vaccins contre le Covid-19, chasse gardée des pays riches ? C'est ce que dénonce dans un rapport publié mercredi l'ONG Oxfam selon laquelle un groupe de pays représentant 13% de la population mondiale a pré-acheté la moitié des futures doses. Leur logique ? S'approvisionner par précaution auprès de multiples fabricants concurrents, dans l'espoir qu'au moins l'un de leurs vaccins se révèle efficace.

Les Etats-Unis, dès le mois de mai, puis le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Japon et d'autres pays ont ainsi signé de multiples contrats garantissant en avance la production et la livraison de doses si les essais cliniques en cours étaient concluants. Le groupe AstraZeneca, partenaire de l'université d'Oxford, a signé le plus de ces contrats de façon publique, mais Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, la biotech américaine Moderna, le laboratoire chinois Sinovac et l'institut russe Gamaleïa ont aussi pré-vendu des centaines de millions de doses dans le monde, parfois sous la forme de partenariats avec des fabricants locaux.