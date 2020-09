Vaccin contre le Covid-19 : le laboratoire AstraZeneca suspend ses essais cliniques

Ce laboratoire est le partenaire industriel de l'université britannique Oxford et dispose de l’un des projets occidentaux les plus avancés en terme de recherche de vaccin, ce dernier ayant été testé sur des dizaines de milliers de volontaires au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud et, depuis le 31 août, les Etats-Unis, dans ce qu'on appelle la phase 3 des essais, la dernière, devant vérifier sécurité et efficacité.