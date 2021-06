"L'inventeur de l'ARN messager"a-t-il vraiment reconnu la dangerosité de cette technologie ?

Telle une sorte de Frankeinstein moderne, le père de l'ARN messager serait en train de renier sa créature. Depuis plusieurs jours, une nouvelle théorie sur les vaccins est massivement diffusée sur les réseaux sociaux. Des internautes assurent ainsi que "l'inventeur des vaccins à ARN messager" - du nom de la technologie utilisée par les vaccins contre le coronavirus de Pfizer et Moderna - aurait reconnu "que la protéine spike est toxique pour vos cellules". Ils s'appuient notamment sur les contenus - en anglais - d'un certain Robert W.Malone. Alors qu'en est-il-réellement ?

Commençons par s'intéresser à cet "inventeur de l'ARN messager". Dans l'article de l'institut Pasteur au sujet de cette technologie et ses origines, on lit que ce sont les chercheurs Jacques Monod et François Jacob qui ont, pour la première fois, émis et démontré le concept de ce mécanisme, dans un article publié en 1961, qui leur valut le Prix Nobel. Cependant, celle qui décidera de faire appel à cette technique à des visées thérapeutiques, c'est Katalin Kariko. Née en Hongrie en 1955, elle est, avec Drew Weissman, la première à avoir maîtrisé les réactions immunitaires liées à la transcription de l'ARN messager. Aujourd'hui c'est donc plutôt à elle qu'on attribue cette découverte. Que ce soit en France ou à l'international, les médias ont été nombreux à retracer l'histoire de cette biochimiste et de son parcours semé d'embûches.