Un Français sur trois refuserait de se faire vacciner contre le Covid-19

Le vaccin n’a même pas vu le jour et déjà, la méfiance s’installe. 32% des Français interrogés* les 23 et 24 juillet par l’institut YouGov, pour Le HuffPost affirment qu’ils ne se feront pas vacciner contre le Covid-19. Parmi ces réfractaires, 16% se disent convaincus, puisqu’ils ont répondu "Non, certainement pas", et les 16% restants semblent plus hésitants en répondant "Non, probablement pas".

En comparant les différentes générations ayant donné leur avis, c’est la tranche d’âge 25-34 qui se montre la plus opposée au principe de la vaccination contre le virus, avec 38% de "non". Les 35-44 ans, eux, sont les moins hostiles, avec 29% de "non", ce qui les place en-dessous de la moyenne, selon cette étude.