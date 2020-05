Le vaccin contre le Covid-19 sera "accessible pour tous", assure le président de Sanofi France

Alors que le monde scientifique s'est engagé dans une course effrénée pour mettre au point un antidote contre le coronavirus (Covid-19), le laboratoire français Sanofi a fait savoir qu’il donnerait la primeur de son vaccin aux Etats-Unis . Le gouvernement américain "a le droit aux plus grosses pré-commandes", puisque le pays "partage le risque" des recherches menées à travers un partenariat, a déclaré mercredi à l'agence Bloomberg Paul Hudson, le PDG du groupe pharmaceutique.

"Lorsqu’on aura un vaccin efficace contre le Covid-19, il est évident que le vaccin sera accessible pour tous les pays et en particulier aux Français," a déclaré sur LCI le président de Sanofi France, Olivier Bogillot. "En général, il faut dix ans pour développer un vaccin, de la recherche au développement jusqu’à la production. C’est très long et cela nécessite de très lourds investissements. L’enjeu est de faire tout cela en dix-huit mois", a-t-il complété.

Le laboratoire Sanofi a en effet passé un accord dès la mi-février avec des chercheurs dépendant du ministère américain de la Santé. La coopération mise en place avec Barda (Autorité pour la recherche et développement avancée dans le domaine biomédical, ndlr) aux Etats-Unis a permis de démarrer la production du vaccin aussi rapidement que possible en parallèle du développement et de l'enregistrement du vaccin.

"Les Américains se sont mobilisés très rapidement et de deux manières : d’abord, en mettant une aide financière qui nous a permis d’investir très rapidement dans les moyens de production. Et aussi en nous aidant, et c’est très important, sur les aspects réglementaires, pour aller très vite sur les essais sur les humains et après sur le marché", explique Olivier Bogillot. "Paul Hodson, notre président directeur général monde, a expliqué qu’il souhaitait que l’Europe s’organise de la même manière, parce que l’Europe est un peu moins bien organisé", a-t-il ajouté.