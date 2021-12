Vaccination : le gouvernement réactive le numéro "coupe-file" pour les personnes âgées

Embouteillage sur la route de la dose de rappel. Depuis le 27 novembre, tous les vaccinés de plus de 18 ans peuvent recevoir leur troisième injection dès cinq mois après leur dernière dose. Un élargissement de la campagne destiné à augmenter la protection de la population face à la cinquième vague. Au total, plus de 9,2 millions de Français ont déjà reçu ce rappel, et entre 400.000 et 800.000 rendez-vous sont réservés chaque jour.