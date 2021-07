Non, Sanofi n'a pas reconnu que l'ARN messager "n'a pas fait ses preuves"

C'est l'une des raisons de la défiance envers les vaccins contre le Covid-19 : l'ARN messager. Longtemps au cœur de nombreux fantasmes, cette technologie utilisée par les produits de Pfizer et Moderna continue à engendrer la crainte chez certains Français, qui préfèrent alors "attendre" un futur vaccin de Sanofi, jugé plus "classique".

En remontant la source citée par cette internaute, on retrouve une interview du président de Sanofi France, Olivier Bogillot. Interrogé ce dimanche 25 juillet sur Europe 1, il est revenu sur le retard pris par l'entreprise française dans la course au vaccin contre le Covid-19. Promettant qu'il y aura bien "un vaccin français" avant la fin d'année, il est revenu sur les arbitrages faits par l'entreprise au moment de lancer ses recherches. "On ne choisit pas l'ARN messager, parce que jusqu'au Covid-19, ça n'a jamais fait ses preuves, on ne sait pas si ça va marcher", explique-t-il. Dès lors "au moment de faire [le] choix" de la technologique qui sera utilisée pour un candidat vaccin, les chercheurs préfèrent se pencher sur les protéines recombinantes. "On fait ce choix-là parce qu'on maîtrise cette technologie."