Covid-19 : l'OMS critique les pays qui pensent pouvoir "sortir de la pandémie à coup de doses de rappel"

"Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coups de doses de rappel et les rappels ne sont pas un feu vert pour célébrer comme on l'avait prévu", a-t-il prévenu mercredi, quelques jours avant Noël.

A contrario, "aucun pays pauvre n'a encore introduit de programme de rappel", souligne SAGE dans un communiqué diffusé mercredi après-midi. La couverture vaccinale est également faible dans certains pays, notamment à cause de difficultés d'approvisionnement de vaccins. Or, "il est important de se souvenir que la très grande majorité des hospitalisations et des morts sont des gens qui ne sont pas vaccinés pas des gens qui n'ont pas eu de dose de rappel", a insisté le patron de l'OMS.

"Des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie, plutôt que d'y mettre fin, en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter", a souligné le Dr. Tedros.

La SAGE a donc appelé à concentrer les efforts d'immunisation à la "réduction (du nombre) des morts et des cas les plus graves et de protéger le système de santé". En plus de la vaccination, les spécialistes de l'OMS ont également insisté sur l'importance des "mesures de santé publique et sociales" afin de réussir à arrêter la propagation du Covid-19.