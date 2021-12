L'OMS incite-t-elle réellement à "éviter" une vaccination des enfants ?

Alors que plusieurs centaines de milliers de doses de rappel sont injectées chaque jour en moyenne, de nombreux parents s'interrogent sur l'intérêt de vacciner leurs enfants et sur le bénéfice-risque qui lui est associé. Dans ce contexte, la position des autorités de santé est suivie de près et très commentée, à l'instar de celle de l'Organisation mondiale de l'OMS.

L'OMS, justement, se montrerait pour l'heure réticente. C'est en tout cas ce que l'on a pu lire au cours des derniers jours sur les réseaux sociaux, des internautes indiquant que l'organisation internationale incitait l'Europe à "éviter" la vaccination des enfants. Ces affirmations sont trompeuses puisque l'organisation internationale n'est pas du tout opposée à des vaccins pour les plus jeunes. À l'origine de cette méprise, on peut notamment remonter au titre très maladroit d'un article de presse.

Très largement repartagés, des messages ont indiqué que "l'OMS exhorte l'Europe à ne pas vacciner les enfants". Pour apporter de la crédibilité à ces affirmations, des captures écran d'articles de presse sont postées, mentionnant comme source la très sérieuse Agence France Presse (AFP). En quelques clics, il est facile de retrouver la dépêche de l'agence en question, à l'origine de ces publications. On peut ainsi la consulter sur le site Internet de l'hebdomadaire Le Point.

Désormais, le titre choisi se montre assez neutre : "Covid-19 : l’OMS exhorte l’Europe à mieux protéger les enfants". Pourtant, il s'agit d'une version mise à jour, comme en témoigne l'URL demeurée inchangée. Dans un premier temps, l'article a été publié avec un titre légèrement plus long : "L’OMS exhorte l’Europe à protéger les enfants et éviter leur vaccination". Quelques mots de plus assez lourds de sens, puisqu'il n'est désormais plus fait mention de réserves concernant l'administration d'un vaccin aux enfants.