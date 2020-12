"Si nous n'arrivons pas à un niveau satisfaisant, la question de l'obligation vaccinale pourrait se poser", estime le Pr Lina

Ce dimanche, la France a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19, avec des premières doses injectées à des résidents de deux Ehpad. Pour le Pr Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique, ce jour marque "une étape extrêmement importante". "Pour arriver à un contrôle de cette pandémie, il faut que se développe une immunité collective", indique le scientifique sur LCI. "Cette immunité va freiner progressivement, puis de manière durable, la circulation du virus, et peut être obtenue de deux façons : soit par infection, soit par vaccination."

Dans un premier temps, les résidents des Ehpad, comme à Sevran ou Dijon ce dimanche, sont concernés. "Il y a urgence de vacciner les plus fragiles", justifie le Pr Bruno Lina. "Une grande partie des actions mises en œuvre pour le contrôle de la circulation du virus, je pense notamment au confinement et au couvre-feu, est réalisée pour protéger les plus fragiles", rappelle-t-il. "Cette vaccination va donc permettre de se substituer, ou en tout cas de complémenter les actions sociales qui permettent de freiner la diffusion du virus."

Toutefois, pour que le vaccin porte ses fruits et provoque une baisse de la circulation virale, la part de Français immunisés doit être significative. Le Pr Arnaud Fontanet, lui aussi membre du Conseil scientifique, estimait fin novembre sur BFMTV qu'un retour "à une vie normale" serait possible "à l'automne 2021" si "on arrive à vacciner 80-90% des Français". Or, selon la dernière enquête, seuls 44% des Français ont l'intention de se faire vacciner.