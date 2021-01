Vaccination : y a-t-il eu des ratés dans la technique d'injection ?

Il existe plusieurs techniques pour effectuer une injection. Le site "vaccination info service" explique ainsi que "la grande majorité des vaccins sont inactivés (absence de particule vivante) et sont injectés par voie intramusculaire profonde". Mais on peut noter que "les vaccins vivants atténués sont injectées par voie sous-cutanée", ou bien encore que le BCG, qui lutte contre la tuberculose, est pour sa part "injecté par voie intradermique".

Une consigne qui ne semble pas avoir été efficacement transmise au début de la campagne de vaccination, et qui a suscité les réactions évoquées plus haut. Le guide édité par le ministère de la Santé a entretenu la confusion : jusqu'au 6 janvier, il était en effet conseillé de "faire un pli cutané" avant de procéder à l’injection. Ce qui a logiquement fait réagir des médecins, qui se sont étonnés d'une telle recommandation. La Direction générale de la santé (DGS) a admis qu'elle avait réalisé une erreur et s'est alors empressée de modifier ses documents. Désormais, ils indiquent aux soignants qu'il est nécessaire de "tendre fermement la peau entre l’index et le pouce sans faire de pli cutané".

Ce couac s'accompagne d'autres désagréments. Des médecins ont en effet souligné que les aiguilles fournies avec les vaccins par les autorités sanitaires n'étaient pas toujours adaptées. Sur France Info, le chef du pôle pharmaceutique du CHU de Nice Rémy Collomp les a jugées "inadaptées par rapport à la forme du vaccin Pfizer/BioNTech". Celui-ci devant être administré en profondeur dans le muscle, il estimait nécessaire de disposer d'une "une aiguille plus profonde". Ne pas atteindre le muscle serait problématique : un spécialiste a indiqué au Figaro que cela "augmente le risque d'inefficacité" puisque les "nanoparticules lipidiques pourraient libérer leur contenu (l’ARN messager) dans la graisse de l’hypoderme". Notons toutefois que le laboratoire Pfizer, lui, ne se prononce par sur le type d'aiguille à utiliser, laissant aux autorités sanitaires des différents pays la responsabilité du choix des modèles.

En résumé, il est donc exact de dire que des approximations ont été constatées au début de la campagne de vaccination. Les consignes techniques fournies par le ministère de la Santé étaient erronées, si bien que la DGS a revu sa copie pour apporter des correctifs. Désormais, il est précisé explicitement que l'injection doit être réalisée par voie intramusculaire, avec une peau tendue fermement sans réaliser de pli cutané.