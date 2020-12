Vaccin Pfizer-BioNTech : pourquoi les quatre cas de paralysie faciale détectés ne sont pas inquiétants

Développé en un temps record, le vaccin Pfizer-BioNTech suscite de nombreuses interrogations. Les résultats des essais cliniques le concernant sont scrutés de près, et des internautes s'alarment depuis quelques jours de la découverte de quatre cas de paralysie faciale de Bell. Pas de quoi remettre en cause la sûreté du vaccin aux yeux des autorités de santé américaines, qui indiquent rester vigilantes mais ne jugent pas ces résultats inquiétants. L'incidence de ces cas s'avère en effet très proche dans la cohorte de gens vaccinés de celle observée d'ordinaire au sein de la population.

Ils sont au nombre de quatre, sur un total d'environ 22.000 personnes vaccinées, soit un peu moins de 0,02 cas pour 100 patients. La pathologie en question est la paralysie dite de Bell, ou paralysie faciale a frigore. Elle se caractérise par une atteinte du nerf facial qui entraîne la paralysie d'un côté du visage et peut notamment être causée par divers virus et maladies : varicelle, sida, oreillons, mais aussi maladie de Lyme.

Que nous dit l'agence américaine ? "Bien que la base de données de sécurité ait révélé un déséquilibre des cas de paralysie de Bell (quatre dans le groupe vaccin et aucun dans le groupe placebo), la relation de cause à effet n'est pas établie en raison d'une faible nombre de cas et d'une fréquence similaire à celle observée dans la population générale." Elle ajoute que les données issues des futures observations seront utiles, et permettront d'observer si un lien peut réellement s'observer avec le virus.

Avec quatre cas pour environ 22.000 volontaires, l'incidence demeure faible, proche de 18 cas pour 100.000 personnes. Soit dans la moyenne de qui est généralement observée dans la population : en effet, les études estiment que le nombre de cas oscille généralement entre 15 et 30 pour 100.000 chaque année.

Dans le cas présent, l'élément le plus surprenant n'est donc pas d'avoir observé quatre cas parmi les personnes vaccinées, mais plutôt qu'aucun n'ait été recensé chez les personnes ayant reçu le placébo. Pas forcément très connu du grand public, la paralysie de Bell a été mise en lumière il y a quelques années par Angelina Jolie. L'actrice américaine a reconnu en souffrir en 2017, mettant en lumière cette pathologie. Il convient de rappeler qu'une grande majorité des cas finissent par se disparaître au bout de quelques semaines ou quelques mois, avec ou sans traitement.