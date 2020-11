Vaccin Pfizer : qui seront les premiers servis et quand pourrons-nous en bénéficier ?

PANDÉMIE - L'annonce d'un vaccin à 90% efficace contre le Covid-19, développé par l'Américain Pfizer et l'Allemand BioNTtech, continue de susciter un immense espoir mais aussi bon nombre d'interrogations. A commencer par la question de l'approvisionnement.

50 millions de doses en 2020, 1,3 milliard en 2021. Le futur potentiel vaccin contre le Covid-19 n'a pas encore été commercialisé que les commandes affluent déjà du monde entier. Les Américains qui ont précommandé 600 millions de doses, affirment que les vaccinations pourraient commencer avant la fin de l'année. Et les Européens, qui ont préacheté 200 millions de doses et signeront dans les prochains jours pour 100 millions de doses supplémentaires, espèrent pouvoir en disposer début 2021.

Qui sera vacciné en premier ?

Seule certitude pour l'heure, le laboratoire américain Pfizer ne sera pas en mesure produire des milliards de doses du jour au lendemain. "Il y aura très peu de quantités disponibles dans les prochains mois. Et probablement, les premières quantités seront réservées aux pays de production, c'est-à-dire l'Allemagne et les Etats-Unis. Il y aura un ordre de priorité et les autres pays devront attendre", estime l'économiste Frédéric Bizard, spécialiste des questions de santé. Le ministère américain de la Santé a en effet largement financé la recherche sur le vaccin contre le Covid-19. "C’est pratiquement deux milliards de dollars qui ont été octroyés à Pfizer", souligne Nathalie Coutinet, enseignante-chercheuse à l’Université Sorbonne Paris Nord. "Quand un État finance des recherches pour sa population, il s'appuie sur les impôts qui ont été prélevés sur cette population. Il est donc relativement logique que des recherches qui ont été financés par le gouvernement américain bénéficient d'abord à la population des Etats-Unis", soutient-elle.

Quelle est la stratégie de l'Europe ?

La stratégie de l’Europe, et donc de la France, se résume en une expression : ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. L'Union européenne a signé des accords avec d’autres laboratoires que Pfizer, notamment AstraZeneca (400 millions de doses), Johnson-Johnson (400 millions), Sanofi (300 millions), CureVac (225 millions) et Moderna (80 millions), soit au total 1.705.000.000 de doses déjà commandées par les Européens. "La France fait partie de ce qu'on appelle l'alliance inclusive pour le vaccin avec trois autres pays européens, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. La stratégie européenne a été de faire des précommandes auprès des différents laboratoires de manière à garantir l'approvisionnement", explique l'économiste Nathalie Coutinet.

Quand la France pourra-t-elle en bénéficier ?

La France aura des vaccins, reste à savoir quand ? "Il y aura une production en Europe, via BioNtech en Allemagne et Pfizer en Belgique, qui permettra à la France comme aux autres pays européens d'être approvisionnés dans des délais raisonnables. Mais pas avant le printemps ou l'été 2021", estime Nathalie Coutinet. La perspective d'un vaccin efficace contre le Covid-19 est "encourageante" mais il est "très tôt" pour décider des conditions de son déploiement en France, a estimé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, rappelant qu'un milliard et demi d'euros ont été provisionnés pour l'achat de doses vaccinales dans le budget de la sécurité sociale pour 2021. Mardi matin, le député européen écologiste Yannick Jadot s'est dit favorable à rendre ce vaccin obligatoire.