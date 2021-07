Vaccin Pfizer : pas de risque cardiovasculaire identifié chez les plus de 75 ans

Plus en détail, les chercheurs ont pris en compte l'ensemble des cas d'hospitalisation rapportés en France pour des infarctus, des AVC et des embolies pulmonaires entre décembre 2020 et mars 2021 chez les 75 ans et plus, vaccinés et non vaccinés (soit près de 30.000 personnes). Ils ont comparé la survenue de ces problèmes cardiovasculaires à différents moments: les périodes de 14 jours après la première et la deuxième dose du vaccin ont été considérées comme périodes à risque, et toutes les autres comme des périodes témoins.

"Globalement, la fréquence de survenue de cas d'hospitalisation pour un infarctus du myocarde, un AVC ischémique, un AVC hémorragique ou une embolie pulmonaire chez des personnes âgées de 75 ans et plus ne différait pas significativement" entre ces différentes périodes, conclut l'étude.