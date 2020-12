Vaccin Pfizer : quel est le délai entre la vaccination et la protection effective du patient ? AFP

PROTECTION - Une fois vacciné, à partir de combien de jours sera-t-on immunisé contre le Covid-19 ? Éléments de réponse.

La campagne de vaccination, lancée progressivement ce week-end dans les pays européens, suscite un grand intérêt, parfois de l’adhésion, et beaucoup de questions. Comme celle du délai entre la vaccination et la protection effective. À partir de combien de temps peut-on se considérer protégé contre le Covid-19 ? Dans combien de jours Mauricette, 78 ans et première Française à recevoir le vaccin Pfizer/BioNTech, sera-t-elle immunisée contre le virus ?

Selon la Food and Drug Administration, l’agence américaine des médicaments ayant autorisé la mise sur le marché du vaccin Pfizer, le vaccin offre une protection quasiment totale dix jours après la première injection. Pour parvenir à un tel constat, la FDA s’est fondée sur les résultats complets des essais cliniques, communiqués début décembre par le laboratoire Pfizer et sur plus de 36 000 des quelque 43 000 participants. Ainsi, avant la deuxième injection, "le taux de protection est déjà de 52,4 % donc supérieur à la limite inférieure de protection fixée préalablement par la FDA", souligne l’ouvrage médical Vidal. Le vaccin développé par BioNTech étant un vaccin à ARNm, il s’injecte en deux doses, espacées de trois semaines l’une de l’autre. Comme le précise une note de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française à destination des soignants, "le schéma vaccinal comporte 2 doses (30 μg, 0,3 ml chacune) administrées par voie intramusculaire, à 3 semaines d'intervalle. La 2e dose peut être administrée entre le 17e et le 21e jour".

De manière générale, les vaccins qui nécessitent une seule injection apportent une protection au bout de deux ou trois semaines, indique Vaccination info service, le site d’information sur la vaccination en France. C’est le cas du vaccin contre la grippe ou contre la fièvre jaune. Les vaccins qui exigent deux ou trois doses pour être efficaces protègent eux aussi dès la première injection mais l’immunité "ne durera dans le temps que si toutes les doses sont administrées".

Et c’est seulement cette double injection qui offrira aux patients une protection complète et efficace contre le Covid-19, évaluée à 95% par Pfizer. Ainsi, si vous avez entre 18 et 55 ans, "vous avez dix fois plus d’anticorps parce que vous avez un boost, un rappel de votre vaccin", avance le professeur de médecine Andrès Finzi à Radio Canada. La durée de l’immunité apportée par le vaccin est en revanche inconnue à ce stade.

CQ