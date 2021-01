Covid-19 : la vaccination étendue aux aides à domicile et pompiers de plus de 50 ans ce mardi STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

VACCINATION - Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce mardi un élargissement des cibles prioritaires pour le vaccin contre le Covid-19. Avec trois maîtres mots : "amplifier, accélérer et simplifier".

Depuis plusieurs jours, la stratégie vaccinale du gouvernement est vivement critiquée, sa lenteur étant notamment pointée du doigt, la France ne comptant que 5000 personnes vaccinées contre le Covid-19, contre près d'un million en Israël par exemple. Ce mardi matin sur RTL, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé une amplification, une accélération et une simplification de cette stratégie vaccinale, ainsi qu'un élargissement de la vaccination aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans dès aujourd'hui.

Bientôt les plus de 75 ans hors Ehpad

"J'ai demandé à ce que nous élargissions la cible des vaccinés, notamment le personnel soignant de plus de 50 ans. Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale, élargir pour les pompiers et les aides à domicile de 50 ans et plus dès ce mardi matin", a-t-il déclaré."Ce sont des professionnels qui sont au contact de personnes fragiles et qui peuvent être amenés à travailler auprès de malades."

Jusqu'à présent, la vaccination était réservée aux résidents des Ehpad et aux soignants d'au moins 50 ans. Le ministre de la Santé a d'ailleurs indiqué que la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus n'étant pas hébergées en Ehpad allait être autorisée avant la fin du mois de janvier. "Ça fait cinq millions de personnes", a précisé le ministre de la Santé, qui a assuré que 500 à 600 centres de vaccination de ville seront ouverts d'ici fin janvier.

