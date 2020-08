Vaccin russe contre le coronavirus : "Un effet d’annonce qui n’a aucun sens", dénonce l'immunologue Alain Fischer

Comment la Russie a-t-elle pu développer si rapidement un vaccin contre le coronavirus ? Ce mardi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que son pays avait mis au point le "premier" vaccin contre le Covid-19, malgré les vérifications souhaitées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Avant toute "pré-qualification" de sa part, l’OMS veut examiner par des "procédés rigoureux" l’ensemble des données "recueillies lors d’essais cliniques". Elle n’est d’ailleurs pas la seule à demander des comptes sur la fiabilité du vaccin russe, puisque Berlin émet également des doutes sur sa "qualité, (son) efficacité et (sa) sécurité".

Pourtant, la Russie semble certaine de son coup. "Plus d’un milliard de doses" ont été pré-commandées par 20 pays étrangers, a déjà annoncé le patron du fonds souverain impliqué dans le développement du vaccin. Le ministère de la Santé a affirmé que la double inoculation "permettrait de former une immunité longue" qui pouvait durer "deux ans". La Russie a pour ambition de mettre en production le vaccin dès septembre. Pourtant, la phase 3 des essais, celle qui consiste à tester le vaccin sur des milliers de sujets, n’a pas encore commencé, et doit débuter mercredi.

Depuis le début des recherches, l’institut Gamaleïa, le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie qui développe le vaccin, est d’ailleurs accusé de rompre avec les protocoles habituels pour accélérer le processus scientifique. Qu’en est-il vraiment ? Alain Fischer, immunologue rattaché à l’Institut Imagine de l’Inserm et de l’université de Paris, nous éclaire.

LCI : Le protocole habituel pour développer un vaccin a-t-il été respecté ?

Alain Fischer : À ce stade, non. Nous avons relativement peu d’informations, mais la réponse est tout de même négative. Il manque en particulier des publications scientifiques. Nous ne savons pas très bien ce qu’ils ont fait en termes de tests pré-cliniques, c’est-à-dire avant de vacciner des personnes humaines. Nous n’avons pas non plus de données sur le type d’expérimentations animales effectuées. Nous savons simplement qu’ils ont vacciné un petit nombre de personnes, mais ils n’ont pas franchi l’étape la plus importante, à savoir les essais de phase 3, c’est-à-dire tester le vaccin sur 20.000 ou 30.000 personnes.