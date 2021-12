Covid-19 : nouveau retard pour le vaccin Sanofi, les résultats des essais cliniques reportés

Le groupe français, qui développe avec le britannique GSK ce vaccin à base de protéine recombinante, a dévoilé ce mercredi des résultats intermédiaires jugés positifs en tant que dose de rappel, mais il ne donne pas de calendrier précis concernant la date à laquelle ce vaccin pourrait être disponible. "On apportera ce vaccin l'année prochaine", a seulement assuré à l'AFP Olivier Bogillot, président France de Sanofi, alors que la campagne de rappel bat son plein dans l'Hexagone. "On n'est plus dans une course de vitesse. (...) On voit bien que le virus est là pour longtemps. On aura un vaccin français", a-t-il poursuivi, alors que son groupe a été très critiqué pour son retard à mettre au point un sérum anti-Covid face à la concurrence.