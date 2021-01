Vaccination : "C’est une guerre éclair, ce n’est pas un marathon", juge le Pr Gilbert Deray

Et cela, l’exécutif ne l’a pas assez dit dans sa communication, a-t-il jugé avant d’admettre une évolution du côté du ministère de la Santé : "Olivier Véran l’a très bien compris, mais on ne s’est pas dit qu’il fallait mener une guerre éclair. Car c’est une guerre éclair, ce n’est pas un marathon". Ainsi, il y a urgence, selon le médecin, qui estime qu’"il faut aller plus vite" et qui donne des objectifs nettement plus ambitieux que ceux du gouvernement. "L’immunité collective c’est peut-être bien plutôt 80, 90% à cause des variants. (…) Il va nous falloir plutôt 40 millions" de personnes vaccinées, a-t-il estimé. Le Conseil scientifique, lui, estime que 60% de la population doit être vaccinée pour atteindre une immunité collective.

Et Gilbert Deray a lui aussi reconnu des lenteurs au démarrage de la campagne, tentant de trouver des explications : la priorité donnée aux résidents d’Ehpad, "dont on pensait qu’ils ne voulaient pas se faire vacciner", et puis le recueil du consentement, très formel à son goût : "Quand vous avez quelqu’un qui vient vers vous pour se faire vacciner, je ne vois pas bien pourquoi lui demander s’il veut se faire vacciner, il n’a pas besoin de réfléchir. Bien entendu qu’il faut des endroits où les gens se font vacciner, comme vous dites, à la chaîne".