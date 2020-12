Vaccin anti-Covid : que peut changer l'avis de la Haute autorité de santé ?

Mais il reste toutefois une dernière étape réglementaire à franchir avant de lancer la campagne de vaccination en France. Comme pour chaque autorisation de mise sur le marché délivrée, il revient en effet aux différents pays membres de reprendre la main pour préciser la stratégie vaccinale et l'organisation logistique de la campagne. C'est en ce sens, qu'en France, un avis formel de la Haute autorité de santé (HAS) est nécessaire et attendu.

Quelques heures plus tard, l'instance concernée est venue préciser le timing. "Suite à l'autorisation de mise sur le marché européenne du vaccin (...) développé par les firmes BioNTech et Pfizer, la HAS présentera son avis sur sa place dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19 le jeudi 24 décembre 2020 à 11H00", a annoncé ce mardi la Haute autorité de santé (HAS) .

"Nous n'attendons en France plus que l'avis de la Haute autorité de santé qui est une autorité indépendante qui nous dit qu'elle pourrait rendre son avis dans les prochaines heures à prochains jours, vraisemblablement d'ici au 26, peut-être un peu avant", a indiqué Olivier Véran dans la matinée depuis un entrepôt de Seine-et-Marne. Et de poursuivre : "En fonction de l'avis, si elle nous dit qu'on peut y aller, alors nous commencerons dès le 27 décembre avec de premières vaccinations".

Sur quoi s'appuiera cet avis et peut-il remettre en question la date de début de campagne de vaccination prévue ? Si l'Agence européenne des médicaments calcule la balance bénéfice-risque pour donner son feu vert, la Haute autorité de santé, elle, prend en compte cette balance pour établir une stratégie vaccinale. Il s'agit avant tout de préciser la marche à suivre et les conditions d'administration, de définir le public prioritaire et d'émettre éventuellement des réserves, nous précise l'instance. "Il n'est pas question de remettre en cause la balance bénéfice-risque", souligne-t-on encore. D'ailleurs les avis émis sont consultatifs et n'ont aucune valeur contraignante.

Dans le cas précis de la vaccination contre le Covid-19, la stratégie ayant été anticipée bien en amont et dévoilée par le gouvernement il y a déjà plusieurs semaines, il faut davantage s'attendre à des "réajustements" dans l'avis attendu jeudi, qu'à un bouleversement. "Maintenant qu'on sait de quel vaccin on parle on va pouvoir réajuster la stratégie initiale, par exemple s'agissant des effets indésirables", illustre l'instance, qui précise qu'il en sera d'ailleurs de même à chaque fois qu'un nouveau vaccin obtiendra une autorisation de mise sur le marché, l'objectif étant d'adapter la stratégie à chaque vaccin. Pour rappel, l'EMA doit notamment examiner le 6 janvier le dossier de l'américain Moderna.