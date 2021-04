Vaccination contre le Covid-19 : le gouvernement lance un nouveau clip de promotion

Suivent ensuite d'autres données : "90% des personnes en Ehpad sont vaccinées" ou encore "six Français de 75 ans et plus sur dix ont reçu au moins une dose". Entre les différentes affirmations qui défilent, on aperçoit des personnes âgées en train de recevoir la précieuse injection. En plus de cet état des lieux, le gouvernement appelle les gens à se faire immuniser dans les 2500 centres de vaccination répartis dans tout le pays.

Mais derrière cette vidéo, la situation sanitaire reste alarmante. Plus de 5700 patients sont en réanimation et 498 personnes sont mortes du Covid -19 en 24 heures ce jeudi 8 avril. À l'heure actuelle, plus de 70% des résidents d'Ehpad ont été vaccinés avec deux doses, mais le niveau descend à un peu plus de 30% pour les 75-79 ans en ville (64% de premières doses) et à seulement 7% chez les 70-74 ans (40% de premières doses).

"En mai on n'aura pas du tout atteint les niveaux (de couverture vaccinale) qui permettent de relâcher les mesures de façon large, certaines oui, peut-être...", a indiqué l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Le sujet est brûlant pour le gouvernement, alors que de nombreux secteurs, comme les restaurants ou les lieux culturels, ne peuvent plus accueillir de public depuis plus de cinq mois et que le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a promis un début de réouverture à la mi-mai.