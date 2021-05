Vaccination : les Français devront "adapter" leurs vacances en fonction de leurs rendez-vous

"Il faut adapter son planning de vacances. [...] Il va y avoir besoin de s'adapter à son schéma de vaccination pour ces vacances-là", a-t-on expliqué, alors que la campagne de vaccination s'élargit cette semaine à tous les plus de 50 ans, avant l'ensemble de la population adulte mi-juin. "La règle, c'est que la deuxième dose a lieu dans le centre où on a fait sa première dose" et la possibilité de "prendre sa deuxième dose dans un autre endroit où on va aller passer ses vacances [...] doit être l'exception", en cas d'"impératif", pour ne pas entraîner une "désorganisation", a-t-on déclaré, expliquant qu'il était "très difficile de réussir à anticiper le nombre de doses supplémentaires" à envoyer dans un département donné.

Après une première injection, la deuxième dose est prévue avec un délai de six semaines pour les vaccins Pfizer et Moderna, et 12 semaines pour AstraZeneca.