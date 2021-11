Vaccination contre le Covid-19 : vers une pénurie mondiale de seringues ?

Après les doses, les vaccins manqueront-ils à cause... des seringues ? C'est en tout cas le risque mis en avant ces derniers jours par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon la conseillère principale de l'agence pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé, Lisa Hedman, "nous pourrions avoir une pénurie de seringues, ce qui entraînerait de graves problèmes tels que le ralentissement des efforts de vaccination", notamment dans la lutte contre le Covid-19, a-t-elle déclaré à la presse.

En cause, la vaccination mondiale contre le coronavirus. Selon un décompte de l'AFP, plus de 7,25 milliards d'injections ont été réalisées dans le monde en 2021, soit plus du double du nombre de vaccins habituellement administrés sur la planète. Or, en plus de la vaccination plus traditionnelle, les efforts pour protéger la population mondiale contre le coronavirus doivent encore se poursuivre. Selon les données regroupées par Ourworldindata, à peine 40% des individus mondiaux ont terminé leur cycle vaccinal, quand de nombreux pays ont débuté ces dernières semaines leur campagne de rappel, dont la France.