Vaccination : la préfecture de l'Hérault va offrir des cadeaux aux 18-25 ans ayant reçu une première dose

Tous les moyens sont-ils bons pour pousser les jeunes à se faire vacciner contre le Covid-19 ? La question se pose alors que la préfecture de l'Hérault vient de lancer l'opération Vacci +. Le principe est simple : "les jeunes héraultais âgés de 18 à 25 ans, ayant eu une 1ère injection sur la période du 1er au 15 août, pourront bénéficier d'un geste commercial auprès des structures partenaires et des collectivités mobilisées", a-t-elle annoncé ce jeudi.

"De nombreux secteurs d'activités sont concernés : sport, cinéma, culture et loisirs, restaurants, transport… ", détaille la préfecture, tout en listant les enseignes et autres lieux culturels partenaires de l’opération. On y trouve pêle-mêle des places de cinéma gratuites, des billets pour assister à des événements sportifs (handball, volley, football), la gratuité des transports en bus sur l'ensemble du réseau, des entrées au parc aquatique ou au musée, ou encore un hamburger offert dans plusieurs restaurants de la chaîne de fast-food Burger King.

Encore plus fort, les autorités proposent même des entrées dans des discothèques au Cap d'Agde et à Montpellier, ainsi que des cocktails sans alcool offerts dans des restaurants de la Grande Motte et de Montpellier.