Vaccination "grand public" : la prise de rendez-vous sera gérée par des plateformes privées

Alors que la vaccination va être considérablement élargie dès la semaine prochaine et que les doses sont livrées progressivement, le ministère de la Santé a précisé que tout le monde ne pourra être vacciné dans l’immédiat et que les rendez-vous ne pourront pas tous être honorés le jour même. Dans un communiqué, Doctolib a indiqué lundi 11 janvier avoir "déjà équipé à ce jour 150 centres de vaccination dans toute la France" avec son logiciel, destiné à organiser des rendez-vous pour des patients "spécifiquement adapté aux contraintes de la vaccination Covid". Celui-ci permet de "prendre rendez-vous en ligne 24h/24 et 7j/7 pour les 2 injections de manières simultanée et en respectant les délais sanitaires", selon la plateforme, qui compte ouvrir les rendez-vous le 14 janvier.

La pletforme Maiia a précisé que les inscriptions seront possibles dès le 13 janvier pour les plus de 75 ans et les pompiers et aides-soignants de plus de 50 ans. Les réservations "devront obligatoirement passer par la prise de rendez-vous en ligne (…) qui doit permettre de trouver un centre de vaccination", a-t-elle ajouté. Keldoc, elle, a indiqué être déjà utilisée "dans un certain nombre de centres de vaccination". À ce jour, on compte plus de 300 centres de vaccination, qui seront donc équipés des logiciels de ces plateformes pour gérer les flux patients ayant d'abord pris rendez-vous en ligne.