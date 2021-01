"Plusieurs milliers de personnes" ont été vaccinées ce lundi, assure Olivier Véran

Devant l’Hôtel Dieu, où il est venu constater le lancement de la vaccination pour les soignants, le ministre de la Santé s’est essayé ce lundi 4 janvier à communiquer sur la campagne en France, de plus en plus critiquée pour sa lenteur. Si au 1er janvier, on pouvait dénombrer 516 personnes vaccinées dans les Ehpad, l’ouverture de la vaccination aux soignants de plus de 50 ans a accéléré les choses, a-t-il expliqué.