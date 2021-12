La vaccination réduirait le risque de PIMS, ce syndrome post-Covid qui touche les enfants

La vaccination contre le Covid-19 réduirait le risque de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS). C'est ce que révèle BFMTV, d'après une étude du Groupe Francophone de Réanimation et d'Urgences Pédiatriques (GFRUP), réalisée par des médecins de l'hôpital Robert-Debré AP-HP et de l'Université de Paris, eux-mêmes missionnés par le ministère de la Santé et des solidarités.

Le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique est une maladie rare créant des troubles cardiaques chez des enfants et de très jeunes adultes. Ressemblant à la maladie de Kawasaki, elle entraîne presque à coup sûr une fièvre de plusieurs jours, des troubles gastro-intestinaux (douleurs abdominales, nausées et vomissements, diarrhées) et du système cardiovasculaire, et des éruptions cutanées. Ce syndrome peut apparaître à peu près un mois après une infection au Covid.