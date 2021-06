Le vaccin Spoutnik V "pourrait ne jamais être approuvé" dans l'Union européenne

Si une étude parue dans The Lancet, en février 2021, concluait à une efficacité de 91,6% de ce vaccin contre les formes symptomatiques, il est toujours en cours d'examen par l'Agence européenne du médicament depuis le début du mois de mars. Déjà utilisé dans plus de 40 pays dans le monde, dont la Russie, le Mexique, l'Argentine, l'Inde, le Pakistan ou encore l'Iran, le Kenya et l'Algérie, Spoutnik-V, pourrait, selon le premier ministre Italien, ne jamais être autorisé par le gendarme européen. Seules la Slovaquie et la Hongrie y ont pour l'instant recours.

Mario Draghi a également émis des réserves concernant le vaccin chinois Sinovac, en pointant l'exemple du Chili qui l'a majoritairement utilisé. "Le vaccin chinois (...) s'avère inadéquat, regardez l'expérience au Chili", a par ailleurs ajouté le dirigeant italien.