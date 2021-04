Les vaccins Pfizer et Moderna sont-ils dangereux pour les femmes enceintes ?

Soucieuse de lutter au quotidien contre les fausses informations, l'équipe des Vérificateurs a noué un partenariat avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Objectif : interroger les chercheurs les plus aguerris et répondre aux questions que se posent les internautes sur le coronavirus et la vaccination. Dans cet épisode, nous décryptons les craintes autour de la vaccination à ARN messager (ARNm), technologie utilisée par Pfizer et Moderna, chez les femmes enceintes.

Comment expliquer dès lors que le vaccin fonctionne sur le nouveau-né ? Car la mère s'immunise. "Elle fabrique des anticorps, et ce sont ces anticorps qui protègent ensuite le fœtus." Aux États-Unis, les femmes enceintes ont récemment commencé à être vaccinées et leur réponse immunitaire étudiée. Dans un article paru dans American Journal of Obstetrics and Gynecology, une équipe de Boston a montré que les femmes enceintes vaccinées avaient des niveaux d'anticorps contre le Covid-19 équivalents à ceux de femmes vaccinées non enceintes. De plus, chez celles qui ont accouché, les anticorps étaient détectables dans le sang de cordon et dans le lait maternel.

Comme l'expliquait déjà l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en décembre dernier , "en aucun cas l'ARN ne va jusqu'aux cellules des organes reproducteurs". Il ne peut donc pas être transmis d'une génération à l'autre. Contrairement à ce que pensent certains internautes, "on ne devient pas des OGM parce qu'on a reçu un ARN", résume la chercheuse.

Tout d'abord, sur un point théorique, comme nous l'avons déjà expliqué ( ici ), il est impossible que l'ARN messager puisse s'intégrer dans le génome humain. Et encore moins qu'il arrive à atteindre le fœtus. Pour rappel, cette molécule a une durée de vie très courte, estimée chez l'homme entre quinze minutes et 24 heures. "L'ARNm délivré par le vaccin reste à l'intérieur des cellules musculaires situées à proximité du point d'injection, il y sera rapidement dégradé et ne peut pas migrer", rappelle ainsi l'ingénieure au sein de l'unité Immunologie intégrative des tumeurs et immunothérapie du cancer de l'Inserm.

En plus de ces données sur la sécurité et l'efficacité du vaccin, on dispose désormais des preuves qu'il n'existe pas de danger particulier pour les femmes enceintes qui se font vacciner. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), des États-Unis - où la population est largement immunisée avec les vaccins des laboratoires Pfizer et Moderna - n'ont ainsi relevé aucun sur-risque de fausse-couche, enfant mort-né ou complication de grossesse dans la population de femmes enceintes vaccinées. Selon leur analyse, les chiffres sont en effet similaires à ceux observés dans la population enceinte non vaccinée.

Pourtant, des internautes assurent, document à l'appui, qu'au Royaume-Uni les fausses couches ont "explosé de 366%" avec la vaccination. Le chiffre provient en fait des données de la pharmacovigilance de l'agence britannique du médicament (MHRA), mais a été complètement sorti de son contexte. L'agence relevait simplement que le nombre de femmes ayant reçu au moins une dose et ayant subi une fausse couche était de six sur une période allant du 9 décembre au 24 janvier. Or, ce même chiffre était de 22 sur la période 2, qui couvre le 24 janvier au 7 mars. C'est cette fameuse "explosion de 366%", calculée par les internautes. Mais ces cas ne sont pas un effet du vaccin. Cette hausse est simplement liée au nombre de femmes en âge de procréer qui ont été vaccinées entre ces deux périodes. L'agence britannique expliquait ainsi à l'AFP le 1er avril dernier que "le nombre de femmes ayant reçu un vaccin est, selon nos estimations, passé de 665.424 à 2.146.866" entre le 24 janvier et le 7 mars. "Il n'existe aucun élément suggérant un risque accru de fausses couches lié aux vaccins anti-Covid", assurait l'agence sanitaire.