Y a-t-il une hausse des AVC chez des patients vaccinés, comme l'assure un pompier ?

Comment expliquer la détresse de cette femme ? Elle "a été vaccinée, alors c’est moi-même qui fait potentiellement le lien", glisse le pompier. "J’ai demandé au personnel soignant, à l’infirmière d’accueil", poursuit -il, les interrogeant sur un potentiel lien avec la vaccination. Une interlocutrice qui lui a répondu par "l’affirmative", ajoutant : "Mais complètement ! Il y en a de plus en plus, c’est dans les 15 jours qui suivent la vaccination." Les multiples alertes, rapporte le soldat du feu, resteraient inaudibles.

C'est une séquence d'à peine plus de deux minutes, mais elle a déjà été visionnée plusieurs centaines de milliers de fois. Le témoignage d'un pompier lyonnais a suscité des craintes en ligne, celui-ci expliquant que les vaccins entraînent une multiplication des accidents vasculaires cérébraux (AVC). "Je suis à l’hôpital Saint Joseph-Saint Luc", explique-t-il dans la vidéo. "Je viens de déposer une femme de 71 ans en suspicion d’AVC. Enfin, ce n’est même plus une suspicion, elle s’est aggravée pendant le transport."

De prime abord, rien ne permet de douter de la franchise du pompier. Son uniforme semble cohérent avec sa fonction (il a d'ailleurs été confirmé qu'il s'agissait bien d'un pompier évoluant à Lyon), et son émotion est palpable. Dans les commentaires postés sur Twitter, quelques signaux peuvent toutefois nous alerter. Le message d'un internaute notamment, qui se présente comme "pompier à Lyon", "pro comme lui". Il assure que dans toute sa compagnie, "personne n’a fait aucune corrélation de ce genre". Et d'appeler à la retenue puisqu'il "ne parle que pour lui et son statut de pompier n’est pas un gage de vérité dans ses propos". De quoi inciter a des vérifications approfondies.

Pour en savoir plus, LCI a contacté le centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc mentionné dans la vidéo. Refusant de s'exprimer sur le cas de la patiente évoquée pour respecter le secret médical, il assure toutefois qu'aucun signal d'alerte n'a été émis ces dernières semaines, et qu'aucun élément ne permet de mettre en avant une hausse des AVC, en lien avec la vaccination. "Nous avons échangé avec notre collègue qui a été dépassé par la situation", a pour sa part assuré un représentant syndical de SUD, joint par Le Progrès. "Sa vidéo n’avait pas vocation à être reprise sur les réseaux sociaux. Elle était destinée à un groupe d’amis et de la famille. Il a réagi sous le coup de l’émotion. La vidéo a été diffusée sans qu’il puisse l’arrêter. Dans cette affaire, il se retrouve victime."