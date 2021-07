Covid-19 : que révèle la première étude française sur le statut vaccinal des personnes infectées ?

L'office statistique du ministère de la Santé fait remarquer que ce biais aurait pu être atténué en ne prenant en compte que les tests réalisés par des personnes symptomatiques. Tous âges confondus, la part de Français symptomatiques et non vaccinés grimpe à 83% et celle des Français complètement vaccinés descend à 4%. Ce qui correspond au taux de "96%" avancé par Olivier Véran jeudi.

"Pour autant, il est également possible que les personnes vaccinées, moins inquiètes que les autres, se fassent moins tester et ce, même en présence de symptômes", estime la Drees.

Il n'est pas possible d'estimer précisément l'efficacité vaccinale via de simples statistiques descriptives. - La Drees

Alors que cette étude doit désormais être réitérée toutes les semaines, la Drees s'attend à voir une surreprésentation croissante des personnes non vaccinées dans les tests PCR réalisés : "La mise en place du pass sanitaire devrait conduire des personnes non vaccinées (en grande majorité non symptomatiques) à se faire tester pour des motifs non sanitaires (trajets, loisirs, etc.) alors que les personnes complètement vaccinées ne sont pas dans ce cas", écrit-elle.

Pour les auteurs de cette première étude, "tous ces facteurs affectant les résultats agrégés montrent bien qu'il n'est pas possible d'estimer précisément l'efficacité vaccinale via de simples statistiques descriptives". Les estimations d'efficacité vaccinales produites par Santé Publique France sur les cas de Covid-19 "apportent à coup sûr des réponses plus précises sur ce point", considèrent-ils.