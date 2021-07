"Faites-moi confiance, allez vous faire vacciner" : la lanceuse d'alerte Irène Frachon interpelle les récalcitrants La pneumologue Irène Frachon, qui a révélé le scandale du Mediator, appelle les Français à se faire vacciner − FRED DUFOUR / AFP

APPEL - Dans une tribune publiée dans "Le Parisien", la pneumologue Irène Frachon, qui a révélé le scandale du Mediator, appelle les récalcitrants à aller se faire vacciner contre le Covid-19. D'après elle, "le bénéfice" du vaccin est "prouvé et massif" et ses effets secondaires rarement sévères".

Elle avait gardé le silence depuis le début de la pandémie. Dans une tribune et une interview publiées ce lundi soir dans Le Parisien, Irène Frachon, la pneumologue lanceuse d'alerte dans l'affaire du Mediator appelle les Français à aller se faire vacciner contre le Covid-19.

À l'origine de sa prise de parole : le ras-de-bol de voir son nom repris par les groupes antivaccins sur les réseaux sociaux. "En tant que lanceuse de l’alerte sur le Mediator, je vois revenir la question sur les réseaux sociaux : 'Que pense Irène Frachon de la vaccination contre la Covid ?' par des personnes généralement convaincues que je serais, en tant que lanceuse d’alerte longtemps opposée aux autorités sanitaires, 'forcément' hostile à ces vaccins. Or, c’est tout l’inverse que je pense !", écrit-elle dans sa tribune.

"Je ne veux pas que l’affaire du Mediator soit instrumentalisée pour aggraver le drame de la pandémie, cautionner une défiance qui est cette fois, à mon sens, très mal placée et délétère", affirme-t-elle, précisant avoir mené pendant des années des recherches qui ont conclu à la "dangerosité" du Mediator, et corroborées par "d'autres études scientifiques indépendantes".

Je suis convaincue de la qualité, du sérieux et de l’efficacité des vaccins agréés en France - Irène Frachon

Quant à l'épidémie de Covid-19, la pneumologue confie avoir "constaté les formes très graves que pouvait prendre" le virus. "Dans bien des régions de France, les hôpitaux ont été au bord de la rupture. J’ai perdu des amis qui n’auraient pas dû mourir", ajoute-t-elle.

Pour Irène Frachon, "aucun traitement, hormis la cortisone et surtout le recours à l’administration d’oxygène, n’a jusqu’à présent fait la preuve d’une efficacité établie par des méthodes scientifiques rigoureuses". D'où, écrit-elle, le "bénéfice" "prouvé et massif" de vaccin, administré à des dizaines de millions de personnes. "J’ai regardé de près les études de validation et la veille de pharmacovigilance. Je suis convaincue de la qualité, du sérieux et de l’efficacité des vaccins agréés en France", assure-t-elle, contrairement au Mediator, "où dès le début, alors qu’on pouvait s’apercevoir que c’était un poison, on a fermé les yeux".

La crainte d'une "quatrième vague"

Concernant les effets secondaires des vaccins, ils sont "rarement sévères" et peuvent intervenir, comme dans "tout traitement médical". "Ces derniers sont aujourd’hui bien identifiés, du fait de l’utilisation massive de la vaccination contre la Covid, et font l’objet d’une surveillance attentive et transparente, à l’inverse de l’exemple du Mediator", explique-t-elle.

La scientifique partage la crainte de nombreux épidémiologistes, celle d'une "quatrième vague", qui risque d'être "meurtrière", avec "d’autres drames humains". Et de conclure : "Il faut aussi à tout prix éviter les conséquences dramatiques d’un nouveau confinement. Si on ne se vaccine pas suffisamment, on risque une agonie sociale".

