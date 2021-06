Pas assez de soignants vaccinés en Ehpad : Olivier Véran agite le spectre de l'obligation vaccinale

Face à la résistance de la profession, Olivier Véran a prévu cependant que si les chiffres ne s'amélioraient pas, la vaccination pourrait devenir obligatoire. "On ne prendra pas le risque à la rentrée d’exposer des personnes fragiles et âgées du fait que les soignants ne se font pas vacciner", assure-t-il estimant que l'obligation "pour ces publics particuliers", pouvait alors être une question majeure.

Comparant les chiffres en secteur libéral et en Ehpad, le ministère de la Santé a répété qu'il était "indispensable" et "éthique" de se faire vacciner. "En ville, en secteur libéral on est à 85% de couverture vaccinale, en Ehpad on est à 50%. Or, en Ehpad, c'est là qu'on trouve les personnes les plus fragiles", a exposé ce médecin de profession.