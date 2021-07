Quels vaccins sont déjà obligatoires pour les soignants ?

En parallèle de ces obligations, six autres vaccins sont largement recommandés aux soignants par les autorités, et en particulier à ceux en contact avec des patients immunodéprimés. Il s’agit des vaccinations contre la rougeole, la rubéole, la varicelle, la coqueluche, la tuberculose et la grippe. Cette dernière, devant être réalisée chaque année, n’est plus imposée depuis 2006 tandis que le vaccin contre la typhoïde n’est plus obligatoire depuis 2020.