"Vaccinons nos aînés" : le gouvernement veut accélérer l'immunisation des Français les plus âgés

À l'heure actuelle, 87% des plus de 80 ans ont reçu une première injection du vaccin contre le Covid-19. C'est moins que chez les 65-79 ans (90%) et 50-64 ans (91%). Si 84% des Français les plus âgés ont complété leur schéma vaccinal, plus de 560.000 d'entre eux (13% des plus de 80 ans) ne l'ont toujours pas débuté. "On est sur un plateau depuis le printemps", se désole auprès de l'AFP Olivier Guérin, président de la Société française de gériatrie. Selon lui, c'est "incompréhensible [...] qu'on n'arrive pas à vacciner les populations à risque de manière beaucoup plus massive", comme c'est le cas dans d'autres pays, comme au Québec ou en Espagne.

Au total, quelque 2,2 millions de personnes âgées ou présentant une comorbidité ne sont toujours pas vaccinées en France. Un chiffre qui continue d'inquiéter les autorités sanitaires à l'heure où l'arrivée de l'hiver pourrait favoriser une nouvelle vague. "La priorité absolue c'est d'atteindre les personnes vulnérables, fragiles", confirme le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, interrogé par LCI la semaine dernière.