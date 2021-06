Covid-19 : qui sont les non-vaccinés aujourd’hui en France ?

Le président du Conseil scientifique s’est inquiété de cette frange de la population, pourtant à risque, qui n’a pas encore accédé à la vaccination. Il s’agit des "10% de non-vaccinés de plus de 70 ans que nous aurons fin août et (des) populations à risque de 40-60 ans, en particulier les obèses qui se sont fait peu vacciner. Ce sont les populations socialement les plus défavorisées qui ont une difficulté à se faire vacciner".

En date du 28 juin, 38% des Français majeurs n’ont reçu aucune dose de vaccin. Et il apparait que tous ne sont pas jeunes et donc peu vulnérables face à la maladie. Dans le détail, selon les données consolidées par CovidTracker, 15,52% des personnes âgées de 75 ans et plus et 14,47% des 65-74 ans ne sont pas vaccinées contre le Covid, même partiellement. Ce qui équivaut à 30% des Français de plus de 65 ans.

Dans son dernier bulletin hebdomadaire, Santé Publique France (SPF) s’est inquiétée du rythme peu convaincant de la campagne chez les octogénaires, au regard des chiffres disponibles au 21 juin : "Pour les 80 ans et plus, elle s’élève à 78,7% (vaccination complète : 70,2%) et évolue peu par rapport aux semaines précédentes. Cette faible progression chez les personnes les plus âgées invite au renforcement des actions pour aller vers ces personnes, notamment au travers de la vaccination à domicile". Dans les Ehpad, là où se trouve la population la plus à risque, 12% des résidents ne sont pas vaccinés du tout contre le Covid. Un chiffre qui peut néanmoins s’expliquer par le fait que la vaccination est déconseillée pour les personnes trop âgées.