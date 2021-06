Vaccination des enfants contre le Covid-19 : bénéfice ou risque ?

La balance bénéfice-risque du vaccin s'inverserait-elle lorsqu'il s'agit d'enfants ? Sur les réseaux sociaux, des internautes tentent d'alerter sur ce qu'ils considèrent comme les "dangers" de la vaccination des plus jeunes. Alors que la campagne s'est ouverte pour ce public dès 12 ans, un internaute a par exemple prévenu qu'il y avait "bel et bien" un "risque du vaccin" chez les enfants, alors qu'il n'y a "pas de bénéfice".

Un exemple parmi tant d'autres . Depuis plus d'une semaine, les messages se multiplient à ce sujet, souvent accompagnés du hashtag #TouchePasAMesEnfants. D'après les données de Visibrain, au lendemain de l'ouverture de la vaccination pour les enfants le 15 juin, près de 39.500 messages publiés sur les réseaux sociaux comportaient cette mention. Pour les Vérificateurs, l'entreprise qui propose un outil de veille des réseaux sociaux a résumé l'ampleur de la campagne. Depuis plus d'une semaine, près de 30.000 messages comportaient cette mention chaque jour. Si bien qu'une pétition dans ce sens est née le 16 juin. Titrée simplement "non à la vaccination des enfants" en lettres majuscules, elle a recueilli près de 23.700 signatures.

Voilà pour les bénéfices. Quant aux risques, rien ne laisse penser qu'il en existe outre-mesure. Les seules données dont on dispose aujourd'hui viennent des essais cliniques de Pfizer. Et sont plus que rassurantes. Sur plus d'un millier d'adolescents vaccinés, aucun effet indésirable grave n'a été recensé. Quant aux effets secondaires légers, ils sont similaires à ceux observés chez les adultes. À savoir des douleurs sur le point d'injection (79 à 86%), de la fatigue (66%) et des maux de tête (55 à 65%).

Une fois ces éléments donnés, que penser de la fameuse "balance bénéfice-risque" ? Pour y répondre, rien de mieux que regarder vers le passé. Car ce n'est pas la première fois que les enfants sont vaccinés afin de protéger l'ensemble de la population. Auprès des Vérificateurs, Laurent Henri Vignaud, historien de la vaccination, rappelle ainsi que depuis les années 70 "on vaccine les enfants contre la rubéole, alors que c'est une maladie bénigne" pour ce public. De nombreux arguments qui ont déjà convaincu des millions de familles outre-Atlantique. En moins de trois semaines, trois millions d'adolescents, sur 17 millions, ont déjà reçu une première dose.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr