Vaccination des mineurs : comment ça se passe en cas de désaccord entre les parents ?

"L'amendement vient simplifier les choses", confirme Me Laguens, notamment face à l'urgence de la crise sanitaire, qui ne permet pas de demander à un juge des familles de trancher à chaque conflit. Il en va de même pour "tout ce qui relève du quotidien ou de l'urgence", souligne la spécialiste. Et de prendre un cas d'école : "Si un enfant se casse le bras, alors on n'a besoin d'un seul accord pour opérer. Mais si c'est une opération prévue à l'avance, il faut les deux."

Et un parent pourra-t-il s'opposer à la décision de l'autre ? "Non", répond, catégorique, l'avocate en droit pénal et en droit des personnes, "puisqu'il suffit de l'accord d'un seul parent". "En pratique, une fois vacciné, il le sera. Il n'y a pas de retour possible, ni de sanction envisageable après." Reste maintenant à voir si l'amendement, adopté à l'Assemblée nationale, le sera également au Sénat.