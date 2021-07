Vaccination des personnes à risque : la France à la traîne en Europe ?

Une France en retard. Voilà comment le député la France insoumise François Ruffin l'a présentée au micro de LCI, évoquant l'avancée de la campagne de vaccination. Notre pays, explique l'élu, ne compte "que 80% des plus de 80 ans qui sont vaccinés". De plus, ajoute-t-il, la France est le "dernier pays d'Europe de l'Ouest pour la vaccination des personnes à risque".

Qu'en est-il dès lors des comparaisons avec nos voisins européens ? Direction le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui agrège avec quelques jours de retard sur son site des données considérables, fournies par les pays du continent, à l'exception notable de l'Allemagne et des Pays-Bas. On observe ainsi que la France affiche des taux de vaccination (avec au moins une dose) inférieurs à ceux de l'Italie (93,5%), de l'Autriche (98,8%), de la Suède (94,6%), ou bien encore de la Belgique (90,2%). Surtout, on constate que plusieurs pays affichent un taux de 100% : Danemark, Irlande, Malte, l'Espagne et le Portugal. Les pays moins avancés que la France se trouvent en Europe de l'Est, dans les pays baltes notamment, d'où la précision effectuée par François Ruffin qui les excluait de sa comparaison.

Les chiffres communiqués par Santé Publique France nous indiquent qu'il y a quelques jours, la France a passé la barre des 80% de personnes vaccinées parmi les plus de 80 ans. Des éléments qui correspondent à ceux énoncés par François Ruffin, même s'il est utile de préciser qu'il ne s'agit ici que de personnes affichant un schéma vaccinal total ou partiel. Les plus de 80 ans sont en effet un peu moins nombreux (76%) à avoir été totalement vaccinés.

Si l'on se penche sur les Français touchés par des comorbidités, et dont particulièrement vulnérables, le constat n'est guère plus encourageant. Jean Castex en personne, sur TF1, indiquait ces derniers jours que 3 millions de personnes de plus de 50 ans et souffrant de comorbidités n'était pas du tout vaccinées. Un chiffre complété ce jeudi par l'Assurance maladie : elle estime à 5 millions le nombre de malades chroniques à risque n'ayant pas encore reçu d'injection.

Notons que des données sont disponibles, relatives justement à ces comorbidités. La Sécu nous indique que 36,6% des Français ayant déjà été pris en charge à l'hôpital pour cause d'obésité n'ont pas reçu de première dose. Or, il s'agit là de la comorbidité la plus régulièrement citée comme facteur de risque aggravant dans le cadre d'une infection au Covid-19. 28,9% des patients atteints de maladies respiratoires chroniques se trouvent également dans une situation similaire, ainsi que 24,7% des diabétiques. Des personnes que les autorités sanitaires vont tenter de cibler en priorité pour éviter qu'elles ne soient les prochaines victimes de l'épidémie.

Pour ce faire, les médecins traitants ont été autorisés à demander la liste de leurs patients à risques. Des données que 4.800 d'entre eux ont déjà sollicitées. Validée par la Cnil, cette démarche doit permettre aux professionnels de santé de contacter directement leur patientèle afin de les informer des risques et de les encourager à se faire vacciner. Un dispositif sur lequel compte le ministère de la Santé et qui se déploie durant cet été.