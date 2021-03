Vaccination : les pays européens qui font cavalier seul s'en sortent-ils mieux ?

Pour rappel, le cadre européen pour se procurer des doses est très strict. Écrit noir sur blanc sur le site de la Commission européenne, il prévoit une "approche européenne centralisée". C'est elle qui conclut les contrats d'achat anticipés avec les producteurs de vaccin. Dans ce cadre, un État ne peut se procurer de doses que via cet achat groupé. Cette règle possède toutefois une exception. Elle ne s'applique qu'aux "fabricants de vaccins avec lesquels des discussions sont en cours au niveau de l'UE", comme nous l'expliquions déjà ici . Or, l'instance n'a pour le moment signé de contrats qu'avec six fabricants de vaccins au total : Pfizer-BioNTech, mais aussi le suédo-britannique AstraZeneca, l'américain Johnson&Johnson, le duo franco-britannique Sanofi-GSK, l'allemand CureVac et l'américain Moderna. Théoriquement, un État membre peut donc négocier avec d'autres producteurs, comme la Russie, pour son vaccin Spoutnik V .

Si la quasi-totalité des États membres se sont donc accordés pour suivre cette stratégie, supposée "garantir l'approvisionnement et soutenir la mise au point d'un vaccin", d'autres ont choisi une route parallèle. Et notamment pour se procurer le vaccin russe, actuellement étudié par le régulateur européen en vue d'une possible homologation. C'est le cas de la Hongrie et de la Slovaquie. Pour le premier, les amitiés du président Viktor Orban avec les puissances de l'Est a conduit le pays à se lancer dans les négociations en parallèle de la procédure européenne. Budapest a donc acheté sept millions de doses en plus de celles qui lui reviendront via le plan européen. Parmi elles, cinq millions du vaccin chinois Sinopharm, qui serait efficace à seulement 72%, même si on dispose de peu de données fiables, et deux millions du vaccin russe Spoutnik V, dont un récent article du Lancet a conclu à une efficacité de 91%. Pour la Slovaquie, les choses sont plus compliquées. La décision du Premier ministre, Igor Matovic, de commander deux millions de doses de Spoutnik V a entraîné le pays dans une crise politique.