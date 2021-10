Vaccination : "Il faut à tout prix éviter une double épidémie de Covid et de grippe", alerte Alain Fischer

"Il est tout à fait possible, le même jour, de recevoir les deux injections", a-t-il expliqué, assurant qu’"il n’y a aucune incompatibilité" entre les deux sérums et que, "cela se fait en quelques minutes". Un appel à l’adresse en particulier des plus de 65 ans, des personnes à risque mais aussi les femmes enceintes, qui sont les plus vulnérables, a-t-il indiqué. Et d’insister : "Il faut à tout prix éviter une double épidémie de Covid et de grippe."