Vaccination : "Il faut aller chercher les gens les plus à risque en priorité", assure Gérald Kierzek

La campagne de vaccination contre le Sars-CoV-2 progresse dans le monde, mais encore trop lentement. En Europe, le niveau de vaccination reste insuffisant pour éviter une résurgence de la pandémie, a mis en garde l'OMS. Selon le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) et consultant TF1-LCI, "les gens à risque ne sont pas assez vaccinés" : "L'idée n'est pas de vacciner massivement ou quantitativement, mais vraiment de vacciner ces personnes vulnérables", explique-t-il. "Les plus de 65 ans et les plus de 50 ans avec des maladies, des comorbidités, ou bien les patients obèses. Ces patients sont à risque non pas d'une résurgence de l'épidémie, mais d'une résurgence de la saturation du système hospitalier."