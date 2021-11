Vaccin Janssen : pourquoi découvre-t-on de nouveaux effets secondaires ?

Si la myélite transverse a été répertoriée jeudi, elle n'a pour autant pas été sortie du chapeau. Cette inscription comme effet secondaire d'une injection de Johnson & Johnson avait déjà été au cœur des arrêts d'essai dans les premiers stades de développement des vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui sont basées sur une technologie similaire. Johnson & Johnson avait annoncé le 12 octobre suspendre les essais cliniques de son vaccin après que l'un des participants du test a contacté "une maladie non expliquée". Début septembre, les essais cliniques menés par AstraZeneca et l’université d’Oxford avaient, eux aussi, été mis en pause pour la même raison avant de reprendre la semaine suivante.

En 2017, une étude rapportait un "délai médian" avant le premier effet sur le long terme d'un médicament ou d'un vaccin de 4,2 ans. Si le délai n'avait à l'époque rien d'étonnant, une exposition très importante au traitement étant nécessaire pour déceler les effets secondaires les plus rares, il s'est fortement réduit depuis le début de la pandémie selon Alpha Diallo, responsable de pharmacovigilance à l'ANRS maladies infectieuses.

"L'étude citée date de 2017 et se concentre sur une période qui s'étale de 2001 à 2010. Mais depuis, la pharmacovigilance a fait d'énormes progrès", assurait en juillet à LCI Séverine Gibowski, responsable adjointe de pharmacovigilance à l'ANRS maladies infectieuses. Par exemple, depuis, chaque patient peut déclarer par lui-même un effet indésirable et tous les professionnels de la santé sont incités à en faire de même. "Nous avons beaucoup plus de données aujourd'hui ", assure-t-elle. "Dès qu'un signal de sécurité apparaît, les agences mettent leurs informations en commun, demandent d'autres études. C'est devenu une surveillance mondiale et instantanée."