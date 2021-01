Vaccination : le partenariat noué avec Doctolib va-t-il vraiment conduire à voir les patients "fichés" ?

Les entreprises Doctolib, Maiia et Keldoc ont été sélectionnées pour devenir partenaires officiels de l'État dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Spécialisées dans la prise de rendez-vous médicaux, elles vont équiper les centres de vaccination déployés à travers le territoire et auront pour mission de faciliter la réservation d'un créneau pour les particuliers souhaitant avoir accès au vaccin.

Avant toute chose, il convient de préciser que Doctolib, tout comme les autres plateformes partenaires, n'est pas missionnée pour "gérer" les centres de vaccination, ces derniers étant chapeautés en tout premier lieu par les préfectures, assistées des ARS. En pratique, la mission confiée aux trois firmes françaises consiste à offrir aux patients un outil sur lequel fixer un horaire et un lieu pour recevoir une dose du vaccin. Et aura également accès à un autre élément complémentaire : l'âge de la personne.

Mis en cause directement, Doctolib a rapidement réagi sur Twitter. "Les données de nos utilisateurs sont sécurisées, utilisées exclusivement pour la prise de rendez-vous et sont la propriété des patients", a réagi la firme, rappelant à l'élu des Bouches-du -Rhône qu'elle est "une entreprise française qui emploie 1600 personnes".

Cette activité s'avère finalement très classique pour Doctolib et ses concurrents, et la plateforme souligne qu'il n'est ici pas question d'un quelconque "fichage". Sur son site Doctolib veut se montrer transparent : "Nous respectons la réglementation française et européenne sur la protection des données personnelles de santé, en particulier le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) et la Loi Informatique et Libertés (LIL)", écrit l'entreprise.

Et d'ajouter qu'elle va plus loin que les strictes dispositions légales, puisque "les patients ont le contrôle de leurs données de santé". Celles-ci sont "confidentielles et ne sont destinées qu’aux patients et à leurs professionnels de santé". En pratique, "les patients qui utilisent Doctolib peuvent récupérer ou détruire leurs données de santé à tout moment". Aucune utilisation tierce n'est possible : ces données ne peuvent pas être réutilisées "pour faire de la publicité ou vendre des services". "Nous ne les vendons pas : c’est interdit par la loi sous peine de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article L1111-8 du Code de la santé publique)", tranche la plateforme. Si elle assure faire son maximum pour assurer la sécurité liée au stockage, il est toutefois évident que le risque zéro dans le domaine informatique n'existe pas. Il en serait pour autant de même avec un service d'État.