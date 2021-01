Vaccination : le retard est-il vraiment dû à un délai de rétractation de 5 jours donné aux patients ?

Le syndicat de médecins généralistes MG France s'est exprimé dans un communiqué pour réclamer que démarre sans tarder la campagne de vaccination. Dans ce texte, il souligne toutefois "que le délai de réflexion de cinq jours claironné par ceux qui n'ont pas lu les textes n'existe pas, pas plus que la nécessité d’un consentement écrit de la main du patient. Prétendre que ce délai est responsable d'un retard est une contre-vérité", assène-t-il. Sollicité par LCI, son président Jacques Battistoni se dit "assez atterré par cette fausse information qui a circulé. C'est une interprétation du guide de la vaccination disant qu'il est souhaitable de faire les consultations 5 jours avant la date de la vaccination pour que l'on ait le temps de commander les doses et qu'elles soient à disposition, mais ce sont des modalités d'organisation !" Et d'ajouter qu'ici, "c'est une question de logistique".

En marge des premières injections, le ministère de la Santé a publié des documents précisant la démarche adoptée. Et met en avant une "consultation pré-vaccinale", qui permet notamment d'informer les patients et de récolter leur consentement. Une procédure qui "devra être réalisée au plus tard 5 jours avant le démarrage de la vaccination". Une durée qui n'a pourtant pas à voir avec un quelconque délai de rétractation puisque son but est de permettre à l’établissement de "faire remonter le nombre de doses nécessaires". En pratique, un patient peut d'ailleurs se porter volontaire dans un premier temps, puis refuser par la suite, et ce jusqu'aux derniers instants avant l'injection.