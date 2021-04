Vaccination : malgré l'accumulation de créneaux disponibles, l'exécutif colle à sa stratégie

Fort de ce constat, des médecins et des élus demandent à ce que la campagne vaccinale soit élargie à d'autres publics afin de gagner en rapidité. À l’instar de Philippe Martin, président (PS) du conseil départemental du Gers, qui a lancé un appel depuis le vaccinodrome de la ville d’Auch, où la moitié des créneaux étaient encore vacants ce mardi. L’élu demande à ce que l’ensemble des Gersois puissent désormais se faire vacciner contre le Covid-19. "Nous disposons des infrastructures, de l’organisation et des doses pour assumer cette ouverture à l’ensemble de la population gersoise", a assuré Philippe Martin à La Dépêche .

Pourtant, l’exécutif ne souhaite pas revoir sa stratégie, du moins pas tout de suite. En marge d’un déplacement à l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, Olivier Véran a confirmé ce mardi la volonté du gouvernement de vacciner par étapes. "Nous voulons donner la possibilité à chacune et chacun de se faire vacciner par priorisation de tranche d’âge. Nous devons vraiment prioriser et protéger les plus fragiles", a avancé le ministre de la Santé, qui a encore invité "les directeurs de centres à contacter ces fichiers de personnes pour les inviter à se faire vacciner sur chaque créneau disponible dans chaque centre". Pour l’heure, la campagne de vaccination seulement les personnes de plus de 55 ans, l’ensemble des soignants, les pompiers, les personnes vulnérables à très haut risque ou encore les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre.

Olivier Véran a marqué cependant un léger infléchissement dans la stratégie vaccinale en s’attardant sur un cas rencontré dans les centres et les cabinets : "Si jamais il n’y avait pas de public prioritaire vaccinable, et comme je ne veux pas qu’on jette de doses, les centre savent ce qu’ils ont à faire et peuvent contacter des personnes peut-être un peu plus jeunes et qui présentent des comorbidités. Je pense notamment aux personnes souffrant d’obésité importante." Le ministre a ensuite confirmé réfléchir avec Alain Fisher, le M. Vaccin du gouvernement, à l'ouverture prochaine de la vaccination à l’ensemble des personnes vulnérables. Aujourd’hui, seules celles considérées par le conseil d’orientation de la stratégie vaccinale comme "à très haut risque de formes graves" sont éligibles. Elles représentent 800.000 de personnes en France.