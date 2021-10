Vaccination obligatoire : environ 15.000 soignants suspendus, selon Olivier Véran

Pour autant, le gouvernement relativise l'importance et l'impact de ces chiffres. Un "nombre conséquent" de soignants récalcitrants vont "finir par se faire vacciner" et revenir dans le circuit, estime ainsi le successeur d'Agnès Buzyn avenue Duquesne. "On était à 0,9% de soignants qui étaient suspendus ou susceptibles de l'être. On est descendus aujourd’hui à 0,6% et on va continuer de descendre", argue-t-il, continuant de faire preuve d'optimisme. "Ceux qui font le choix de démissionner sont vraiment l’exception. Ils représentent environ 0,1% du personnel soignant, entre 1500 et 2000 personnes. C’est à la fois beaucoup et très peu", ajoute-t-il chez nos confrères. "Le plus important, c'est que les hôpitaux n'ont pas fermé. Les Ehpad n'ont pas fermé. Il n'y a pas eu de transfert massif de malades et tout le monde a été responsable", conclut le ministre.