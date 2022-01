Covid-19 : l’Académie de médecine appelle à "franchir le pas" de la vaccination obligatoire

La vaccination obligatoire apparait comme "un devoir civique et non une menace de punition : annoncée comme une mobilisation générale contre un ennemi commun, le SARS-CoV-2, elle devrait entraîner l’adhésion d’une très large majorité des Français", plaide la société savante médicale dans un communiqué.

L’Académie de médecine rappelle s’être "prononcée en faveur d’une obligation" vaccinale dès mai 2021 "en suggérant de rendre la vaccination contre le Sars-CoV-2 exigible pour toute activité comportant un rassemblement de personnes".

Selon elle, "le projet de loi sur la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal actuellement examiné par les parlementaires offre une opportunité salutaire aux personnes non vaccinées de bénéficier le plus tôt possible d’une protection immunitaire, au moins contre les formes sévères de la maladie et le risque de décès". Et de poursuivre : "C’est un choix nécessaire pour augmenter l’immunité collective en cas d’émergence de nouveaux variants."