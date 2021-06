Vaccination obligatoire des soignants : "C'est nécessaire, il n'y a plus d'excuses", plaide le Pr Buisson

L'Académie nationale de médecine persiste et signe. Par la voix d'Yves Buisson, épidémiologiste et président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine, elle s'interroge sur la position de l'exécutif en ce qui concerne l'obligation de la vaccination à tous les publics.

On va avoir une limitation dans la vaccination, qui sera largement inférieure au taux de couverture vaccinale nécessaire. Donc l'Académie nationale de médecine a préconisé de rendre exigible la vaccination pour toute une série de professions ou d'activités, en commençant par les professions de santé. Je ne comprends pas pourquoi le ministre de la Santé laisse planer le doute sur la date de cette décision. Ça devrait être fait depuis longtemps, il ne devrait plus y avoir de doutes. Parce qu'on ne peut plus dire, désormais, qu'on manque de doses, de recul ou je ne sais quoi. On sait que le vaccin est efficace, il est très bien toléré. Donc il n'y a plus d'excuses.

Yves Buisson : Suffisant, non, mais nécessaire, oui. L'Académie de médecine s'est prononcée, il y a plusieurs mois déjà, pour recommander l'obligation vaccinale pour tout le personnel soignant - médecins, infirmières, aides-soignants, personnels des Ehpad -, c'est une obligation qui devrait déjà être prescrite. C'est inacceptable de voir qu'un certain nombre de ces professionnels, qui sont au contact des patients les plus âgés ou les plus à risque de faire des formes graves du Covid-19, ne sont pas vaccinés.

Yves Buisson : Je me pose la question depuis longtemps, mais je n'ai pas la réponse. On a de multiples témoignages de médecins eux-mêmes vaccinés et conscients de la nécessité de vacciner leur équipe médicale ou chirurgicale. Et on voit que dans leurs propres services, ils présentent des difficultés pour convaincre certains membres de leur personnel à se faire vacciner. Pourtant, il devrait y avoir de la confiance en une personne disposant de tous les arguments scientifiques pour justifier la vaccination ; qui est, en plus, le patron de l'équipe.

Le pays pourra-t-il faire faire autrement que de rendre le vaccin obligatoire à tous ?

Yves Buisson : Si on se contente de faire de la promotion, de la pédagogie, on arrivera, dans le meilleur des cas, à 50 ou 60% de couverture vaccinale pour l'ensemble de la population, alors qu'il en faut 80%. On court alors le risque d'avoir de gros problèmes à l'automne. Parce que le virus continuera de circuler, c'est évident. Par ailleurs, il y aura peut-être des variants qui viendront de l'étranger, parce qu'on n'est pas un pays fermé. Et, plus les variants circulent et sont contagieux, plus il est nécessaire d'avoir une couverture vaccinale élevée pour garantir la maitrise de l'épidémie.

Le risque est donc de voir démarrer une quatrième vague. On ne peut pas être certain que ça arrivera, mais ça nous pend au nez si on n'a pas la couverture vaccinale suffisante.