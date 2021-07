Vaccination obligatoire : quelles sont les 70 professions concernées ?

Selon le dernier point épidémiologique de Santé Publique France, au 8 juillet, 81% des professionnels de santé libéraux avaient reçu une première dose de vaccin et 75% avaient un schéma vaccinal complet. A la même date, 61% du personnel travaillant en Ehpad et unités de soins de longue durée (USLD) étaient primo-vaccinés, et 45% avaient reçu deux doses. Concernant les professionnels exerçant dans les hôpitaux et cliniques, 63,5% avaient reçu une dose mi-juin.

D'après nos informations, le projet de loi sur l'obligation vaccinale des personnels de santé sera présenté dès ce mardi au Conseil d'État et la semaine prochaine en Conseil des ministres.